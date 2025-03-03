Стала известна дата открытия Лобановского моста после реконструкции

Новый мост на улице Мерецкова - самый масштабный строительный объект для Петрозаводска. Такого моста еще не было ни в карельской столице, ни в республике. Завершение проекта по плану - июль 2026 года, но подрядчик обещает открыть рабочее движение уже в октябре этого года.

Инна Колыхматова активно занимается развитием муниципального транспорта в Петрозаводске. Напомним, что 1 марта начал курсировать еще один городской автобус №31. Лобановский мост - это объект, который еще и даст возможность развития троллейбусной сети. И троллейбус №3, который всегда здесь курсировал, будет снова ездить по старому маршруту - через улицу Мерецкова.

А что ждет автовладельцев, велосипедистов и пешеходов - рассказываем в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".