Мошенники начали использовать известный антивирус в корыстных целях

Аферисты рассылают ссылки с голосованиями, переходя по которым, жертве надо подтвердить безопасность на лжесайте антивируса Kaspersky. Если человек это делает, то мошенники могут украсть его личные данные и воспользоваться ими в корыстных целях, об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под видом голосования. Чтобы у жертвы не было подозрений, аферисты добавили этап проверки сайта на безопасность. Когда россиянин подтверждает безопасность ресурса, он все равно попадает на сайт мошенников. Уже там аферисты пытаются заполучить номер телефона, пароль и код подтверждения жертвы. Если им это удается, то россиянин теряет доступ к аккаунту в социальной сети.

Россиянам посоветовали быть бдительнее и не переходить по неизвестным ссылкам. Также не стоит открывать файлы, которые присылают незнакомцы.