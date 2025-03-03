Умные колонки начнут раздавать воду жителям Карелии

Умные колонки появляются на улицах Карелии. Но в отличии умных устройств в квартирах и офисах, которые дают возможность слушать музыку, читать книги, узнавать ответы на вопросы, управлять умным домов, уличные будут наливать воду.

Необычные устройства на улице Максима Горького и улице Шежемского в Кондопоге вызвали интерес у местных жителей. Пользоваться ими пока не получится, так как еще готовятся документы на подключение.

Как пояснили в кондопожском муниципальном многоотраслевом предприятии жилищно-коммунального хозяйства, чтобы пользоваться такой колонкой потребуется карта-ключ. Их будут выдавать гражданам при заключении договора. При наличии денег на лицевом счете карта-ключ будет включать и отключать подачу воды в колонке. Человек будет платить не по нормативу, а за набранные литры. Стоимость воды определяется согласно постановлению Госкомитета по ценам и тарифам Карелии. Их ставят, чтобы исключить бесконтрольное и неоплаченное потребление воды.

Такие колонки работают на улице Зеленой и на улице Новокирпичная рядом со школой в Кондопоге, еще две работают в Янишполе. Электронную колонку хотят установить и в Кончезере в этом году.