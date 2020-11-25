В Кондопожском районе Карелии пойманы сразу два нетрезвых водителя

Информация позвонившего в полицию о том, что в одном из кондопожских сел, автомобилем управляет нетрезвый водитель подтвердилась, сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги».

Инспекторы выехали в Янишполе и в 16 часов 40 минут женщина с признаками опьянения была отстранена от управления автомашиной. Состояние опьянения подтверждено алкотестером. В ходе проверки установлено, что автоледи управляет транспортным средством в нетрезвом виде повторно.

Ближе к полуночи, в 23 часа 40 минут, на ул. Пролетарская в г. Кондопога сотрудниками ГИБДД остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины. В ходе проверки установлено, что и этот водитель сел пьяным за руль автомашины повторно.

В отношении обоих нарушителей составлены материалы по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ.

Госавтоинспекция призывает к трезвости за рулем и напоминает, что каждое сообщение о нетрезвом водителе делает наши дороге безопаснее. Сообщи о пьяном водителе, спаси жизнь! Телефоны: 102 или 112, 8 (81451) 20902

Фото из группы Госавтоинспекция Кондопоги