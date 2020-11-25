В Пудоже будут судить мужчину, укравшего паспорт у бывшей сожительницы

Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города Пудожа, сообщает надзорное ведомство республики.

Органом дознания установлено, что обвиняемый в ночь на 2 октября 2020 года проник в квартиру своей бывшей сожительницы в г. Пудоже, пока женщины не было дома. Там он обнаружил её паспорт, после чего, из личной неприязни похитил его. Похищенный паспорт обвиняемый впоследствии разорвал и выбросил на улице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта). В соответствии с законом за данное преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пудожского района для рассмотрения по существу.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал об этом происшествии.

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