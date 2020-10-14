Житель Карелии выкрал и разорвал паспорт бывшей возлюбленной

В полицию Пудожского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что вернулась ночью домой с работы и обнаружила, что дверь ее квартиры вскрыта, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал бывший возлюбленный потерпевшей. По версии следствия, 40-летний мужчина знал, что женщина вечером работает. В это время он вскрыл дверь ее квартиры и проник внутрь. Из личной неприязни подозреваемый украл паспорт заявительницы, после чего разорвал его и выкинул.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото bryansk.bezformata.com