Audi с карельскими номерами насмерть сбил женщину в Самарской области

44-летняя женщина погибла под колесами кроссовера Audi Q7 на трассе в Самарской области. Смертельное ДТП случилось около 7 утра 13 октября на 4 километре дороги «Урал-Усинское-Пионерский», сообщает Сызранская ГИБДД.

По данным ведомства, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил кроссовер под управлением 44-летнего водителя. Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

По сообщению издания Citytraffic.ru, у автомобиля Audi Q7 были карельские номера. (фото Огибдд Сызранское)