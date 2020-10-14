Пьяный в доску мужчина пытался украсть алкоголь в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии в одном из гипермаркетов Петрозаводска при попытке кражи задержали 32-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанин еле стоял на ногах и с трудом мог внятно говорить - был сильно пьян. При этом, он пришел в магазин, чтобы украсть именно алкоголь.

При задержании выяснилось, что мужчина находится в розыске - его искали органы внутренних дел столицы Карелии. Задержанный был передан полиции.

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