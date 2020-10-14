Полиция не теряет надежды отыскать пропавшего 9 месяцев назад мужчину

Правоохранительные органы Карелии продолжают поиски мужчины, который пропал 28 декабря 2019 года в Кондопоге.

По сообщению МВД, Михаил Александрович Барановский, 1963 года рождения, ушел из дома в городе бумажников в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-57 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина. Голос глухой, при разговоре заикается. На запястьях обеих рук имеются татуировки в виде букв ГСВГ и ДДА.

Полиция просит граждан, у которых есть информация о пропавшем, звонить по телефонам: +7-921-220-69-16, +7(81452)2-09-02. (фото на главной МВД по РК)