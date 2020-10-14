Полиция ищет женщину, подозреваемую в краже на автовокзале

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в краже денег, которая была совершена на автовокзале карельской столицы в июле 2019 года.

Всех, кто узнал эту женщину и что-либо знает о ней, просят звонить по телефону +7-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.