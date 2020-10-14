Пенсионерка пострадала в столкновении автомобилей «Форд» и ГАЗ

Два автомобиля столкнулись в Кондопоге днем 13 октября. После ДТП помощь медиков потребовалась 69-летней женщине-водителю иномарки. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В 14:00 в районе дома №77 по Октябрьскому шоссе автомобиль «Форд Фиеста» при выезде из двора не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ, который двигался по главной. В результате произошло столкновение.

Водитель «Форда» получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь. (фото на главной ГИБДД Карелии)