14 октября 2020, 09:47
Пенсионерка пострадала в столкновении автомобилей «Форд» и ГАЗ
69-летней пострадавшей в ДТП в Кондопоге женщине оказали медицинскую помощь
Два автомобиля столкнулись в Кондопоге днем 13 октября. После ДТП помощь медиков потребовалась 69-летней женщине-водителю иномарки. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В 14:00 в районе дома №77 по Октябрьскому шоссе автомобиль «Форд Фиеста» при выезде из двора не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ, который двигался по главной. В результате произошло столкновение.
Водитель «Форда» получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь. (фото на главной ГИБДД Карелии)