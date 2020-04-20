В Кондопоге пьяный водитель совершил ДТП и скрылся

В воскресенье, 19 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги отстранили от управления автомобилем 47-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения, сообщает ГИБДД Карелии.

Автомобиль неумело двигался в одном из дворов задним ходом, ударил стоявшую машину «Лада Приора», после чего водитель оставил место аварии.

Впрочем, личность водителя была установлена, мужчину отыскали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, уверяя, что выпил уже после ДТП.

«За данное нарушение в соответствии с ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), нарушителю грозит наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», - уточнили в ГИБДД.