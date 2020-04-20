Житель Кондопоги сломал в баре челюсть одному из посетителей

Конфликт между двумя посетителями в баре закончился дракой и уголовным делом, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как установил участковый уполномоченный полиции, в середине марта в одном из увеселительных заведений произошел конфликт между посетителями. Поведение одного из них не понравилось другому. И тогда, по версии дознания, от 26-летнего посетитель нанес удар в челюсть 33-летнему местному жителю. Пока очевидцы вызывали скорую помощь и узнавали состояние потерпевшего, более молодой участник инцидента скрылся.

Участковый уполномоченный полиции установил его личность. После проведения необходимых исследований было получено заключение о том, что здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.