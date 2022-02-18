В Кондопоге продолжат обновление автобусного парка

На сегодняшнем рабочем совещании, на котором обсуждался вопрос социально-экономического развития Кондопожского района, глава минтранса Карелии Сергей Щебекин отметил максимально налаженную маршрутизацию пассажирских перевозок в этой части республики.

Так, транспортное сообщение между Петрозаводском и районным центром осуществляется 4 маршрутами. Также действуют 7 внутримуниципальных. И если в зимний период ежедневно выполняется 10 рейсов, то в летний сезон, с учетом запросов дачников, их количество возрастает до 22.

«В Кондопоге максимально эффективно организованы внутримуниципальные пассажирские перевозки. Здесь район можно смело ставить в пример другим муниципалитетам Карелии. В прошлом году району было предоставлено три новых автобуса. В текущем году планируем пополнить автопарк и поставить еще несколько единиц транспорта»,

- отметил Сергей Щебекин.

В районе также ведется работа по ремонту и строительству новых дорог. По словам главы регионального минтранса, уже в этом году начнется строительство 600-метрового участка по направлению к заводу по переработке рыбы. Запланированная стоимость проекта составляет порядка 50 млн рублей.

Кроме того, для содержания местных дорог в прошлом году было приобретено несколько единиц техники, на что было выделено почти 40 млн рублей. В этом году планируется выделить еще 126 млн для пополнения парка спецтранспорта. Более того, в Кондопожском ДРСУ уже находятся в резерве 25 человек для работы на новых машинах. Фото pixabay.com/balticmedia