18 февраля 2022, 12:35
Пряжинских коммунальщиков оштрафовали за поставку плохой воды
Жители поселка Матросы вынуждены были пить некачественную воду
Пряжинскую компанию по управлению муниципальным имуществом наказали за подачу населению некачественной воды. Требования Роспотребнадзора Карелии удовлетворил суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
В судебном заседании установили, что МУП «Пряжинская КУМИ» нарушило санитарно-эпидемиологические требования. Оно поставляло жителям поселка Матросы некачественную питьевую воду.
Суд наложил на коммунальщиков штраф в сумме 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 14 февраля. Стала ли вода после этого лучше, не сообщается. // Фото: pixabay.com