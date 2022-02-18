Пряжинских коммунальщиков оштрафовали за поставку плохой воды

Пряжинскую компанию по управлению муниципальным имуществом наказали за подачу населению некачественной воды. Требования Роспотребнадзора Карелии удовлетворил суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

В судебном заседании установили, что МУП «Пряжинская КУМИ» нарушило санитарно-эпидемиологические требования. Оно поставляло жителям поселка Матросы некачественную питьевую воду.

Суд наложил на коммунальщиков штраф в сумме 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 14 февраля. Стала ли вода после этого лучше, не сообщается. // Фото: pixabay.com