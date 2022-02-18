Мэрия Петрозаводска провела рейд в крупном торговом центре

Мэрия Петрозаводска продолжает проводить антиковидные рейды по объектам сферы услуг и торговли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера проверки прошли в заведениях, расположенных в крупном ТРЦ на улице Маршала Мерецкова. Инспекторы проверяли наличие защитных экранов и мест для обработки рук, соблюдение социальной дистанции и масочного режима персоналом магазинов.

В мэрии пообещали продолжить подобные рейды и призвали горожан вакцинироваться. Фото источника