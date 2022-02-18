18 февраля 2022, 11:53
Мэрия Петрозаводска провела рейд в крупном торговом центре
Администрация города проверяет соблюдение антиковидных мер в разных районах
Мэрия Петрозаводска продолжает проводить антиковидные рейды по объектам сферы услуг и торговли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Вчера проверки прошли в заведениях, расположенных в крупном ТРЦ на улице Маршала Мерецкова. Инспекторы проверяли наличие защитных экранов и мест для обработки рук, соблюдение социальной дистанции и масочного режима персоналом магазинов.
В мэрии пообещали продолжить подобные рейды и призвали горожан вакцинироваться. Фото источника