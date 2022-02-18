18 февраля 2022, 11:53
Общество

Мэрия Петрозаводска провела рейд в крупном торговом центре

Администрация города проверяет соблюдение антиковидных мер в разных районах

Мэрия Петрозаводска продолжает проводить антиковидные рейды по объектам сферы услуг и торговли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера проверки прошли в заведениях, расположенных в крупном ТРЦ на улице Маршала Мерецкова. Инспекторы проверяли наличие защитных экранов и мест для обработки рук, соблюдение социальной дистанции и масочного режима персоналом магазинов.

В мэрии пообещали продолжить подобные рейды и призвали горожан вакцинироваться. Фото источника

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Метки: 
Петрозаводск
улица Маршала Мерецкова
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Мэрия
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