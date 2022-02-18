Ключи от квартир второго построенного дома выдадут в Кондопоге

Как строить работу чиновников, чтобы эффективно отработать проблемы Кондопожского района в социальной сфере? Именно так поставил вопрос глава региона на сегодняшнем рабочем совещании. Касается это и глобальных тем – расселения из аварийного фонда, газификации, водоснабжения, а также точечных – обращений граждан.

Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов, в Кондопоге проходит реконструкция водопровода. Затраты исчисляются в сумме 16 млн рублей. Это важный проект, быстрейшего окончания которого ожидают местные жители.

Власти решают вопросы по обеспечению населения теплоснабжением. В этом году не обошлось без отключений, но авария была оперативно устранена. Решился вопрос по получению паспорта готовности двух котельных – в Марциальных Водах и Спасской Губе. Сейчас они функционируют.

- Строительство третьего дома для переселенцев планируется начать в третьем квартале текущего года. И сдать его уже в следующем году, - сообщил министр.

Что касается второго построенного дома, по словам Россыпнова, начинается процедура выдачи новой жилплощади жильцам. Кроме того, до конца марта запустят газ в построенные распределительные сети в селе Спасская Губа. // Фото: пресс-службе правительства РК