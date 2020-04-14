В Кондопоге начался ремонт дорог

Теплая погода и отсутствие снежного покрова позволили начать в Кондопоге ремонт дорог, сообщает паблик «Дороги республики Карелия».

Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в настоящее время в городе бумажников началось фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

«В этом году национальным проектом «БКАД» в Кондопоге предусмотрен ремонт участков Комсомольской и Заводской улиц и Октябрьского шоссе, протяженностью в 2,7 километра. Общая стоимость работ, финансирование которых осуществляется из регионального Дорожного фонда, - 50 миллионов рублей. Помимо этого предусмотрено финансирование для обновления нескольких тротуаров и элементов автодорожной инфраструктуры»,

- сообщается в паблике.

В 2019 году в рамках того же нацпроекта в Кондопоге было отремонтировано порядка семи километров городских магистралей.