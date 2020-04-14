«КСМ - Комфорт» начала дезинфекцию мест общего пользования

Управляющая компания «КСМ - Комфорт», на балансе которой порядка сотни многоквартирных домов, проводит дезинфекцию мест общего пользования жилого фонда.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора наша компания проводит регулярную обработку подъездов жилого фонда. Это протирка хлор и спиртосодержащими средствами всех поверхностей, к которым массово прикасаются жильцы. Лестничные перила, поручни, ручки, двери входных групп, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки и подоконники. Растворы, применяемые для обработки, соответствуют рекомендациям и безвредны для людей. Они не требуют смывания, не оставляют следов и эффективны для широкого спектра инфекций и микробов. Обработка происходит в рамках плановых уборок и за счет управляющей компании. Плата за приобретение дезинфицирующих средств и проведение обработки с жильцов не взимается и не будет взиматься.

Кроме того, мы видим, что, невзирая на рекомендации не выходить из дома без необходимости, родители с детьми гуляют во дворах. В связи с этим мы применяем и обработку детских площадок. Три раза в неделю наши сотрудники проводят дезинфицирующее орошение всех объектов и форм на площадках, включая скамейки и урны. Мы, коллектив УК «КСМ - Комфорт», такие же жители нашего города, но в первую очередь мы сотрудники компании, которая отвечает за безопасность и благополучие жителей. Мера по дезинфекции подъездов и детских площадок будет сохраняться весь период режима повышенной готовности и надеемся, что она поможет избежать серьезных последствий пандемии»