В учреждениях Карелии упал спрос на работу медиков

Агентство по занятости «Headhanter» опубликовало данные по рынку труда в медицинской сфере за март-апрель 2020 года. По данным агентства, в СЗФО, как и по всей стране, значительно растет число вакансий на медицинские специальности. Карелия стала исключением.

«По сравнению с мартом 2019 года число предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики в целом по Северо-Западу увеличилось на 15%. Наибольший рост вакансий наблюдался в Новгородской (49%) и Архангельской (46%) областях, а также в Псковской области (28%). Спад в динамике вакансий наблюдался только в Карелии (-11%) и Коми (-1%)», - сообщает агентство.

Между тем поисками работы в Карелии занимается больше специалистов медицинской сферы. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил 12%.

«Большая часть вакансий, открытых в Карелии с 1 марта по 13 апреля 2020 года в профессиональной области медицины и фармацевтики, была ориентирована на лечащих врачей (23%), младший и средний медперсонал (22%), врачей-экспертов (13%). Востребованы и специалисты по клиническим исследованиям (5%).

Если говорить о соискателях, в Карелии среди медицинских работников и фармацевтов 77% резюме принадлежит женщинам, каждое второе резюме – кандидатам в возрасте от 26 до 35 лет. Порядка 83% заинтересованных в новой работе обладают опытом работы более 3 лет, причем профессиональный стаж 13% из них насчитывает свыше 15 лет. Опыт еще 16% составляет от 1 года до 3 лет. Кроме того, у 79% соискателей высшее образование, а у 20% - среднее специальное», - уточняет hh.