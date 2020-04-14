Туристов, приезжающих в Карелию, возьмут под жесткий контроль

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях отметил позитивные и негативные моменты распространения коронавирусной инфекции в республике.

По словам Парфенчикова, количество пациентов, заболевших и имеющих признаки коронавирусной инфекции, остается стабильным (подробнее об эпидемической ситуации в Карелии здесь). Это позитив. Картину, правда, могут подпортить анализы контактов больной из Сегежи. Вчера основную их часть доставили в Петрозаводск.

Нет серьезного роста внебольничных пневмоний. 74 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+8 за сутки), 17 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), за сутки скончался 1 пациент старше 60 лет, у него была сопутствующая сердечная патология.

Продолжает снижаться количество лиц из зоны риска. В связи с этим глава Карелии предложил новые меры борьбы с распространением коронавируса в республике:

«С учетом данного обстоятельства принимается решение о дополнительной постановке на режим 14-дневного карантина всех жителей других регионов России, прибывших в Карелию. Полагаю, что с учетом сократившегося числа лиц на карантине, прибывших из-за рубежа, мы в состоянии обеспечить контроль за новой группой риска, в том числе при въезде в республику», – сказал он.

А вот и негатив:

– По-прежнему не установлены источники заражения двух больных в Петрозаводске и Сегеже.

– Не завершены в полном объеме работы по вводу в действие двух инфекционных медучреждений в Питкяранте и Беломорске.

– Значительное количество жителей Приладожья и города Костомукши продолжают возвращаться из-за рубежа, в первую очередь из соседней Финляндии.