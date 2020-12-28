В Кондопоге горел многоквартирный дом

Чуть больше десяти минут, понадобилось огнеборцам Кондопоги, чтобы ликвидировать возгорание в многоквартирном доме, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Сигнал о возгорании пожарные получили в свой профессиональный праздник – 27 декабря, в 19:06. На борьбу с огнем в многоквартирном доме №4 по Октябрьскому переулку отправились сразу девять человек на трех машинах.

Уже в 19:17 пожар был успешно ликвидирован.

Напомним, что вчера «Петрозаводск говорит» не только поздравил спасателей Карелии с профессиональным праздником, но и рассказал забавную историю из жизни дореволюционных пожарных.

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