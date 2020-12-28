28 декабря 2020, 07:55
В Кондопоге горел многоквартирный дом
В городе бумажников пожарные боролись с огнем в свой профессиональный праздник
Здание пожарной части в Кондопоге
Чуть больше десяти минут, понадобилось огнеборцам Кондопоги, чтобы ликвидировать возгорание в многоквартирном доме, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
Сигнал о возгорании пожарные получили в свой профессиональный праздник – 27 декабря, в 19:06. На борьбу с огнем в многоквартирном доме №4 по Октябрьскому переулку отправились сразу девять человек на трех машинах.
Уже в 19:17 пожар был успешно ликвидирован.
Напомним, что вчера «Петрозаводск говорит» не только поздравил спасателей Карелии с профессиональным праздником, но и рассказал забавную историю из жизни дореволюционных пожарных.
Фото с сайта img-fotki.yandex.ru