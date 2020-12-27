Сегодня в России отмечают День спасателя

День спасателя (День МЧС) – профессиональный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, празднуется официально в 26-й раз, сообщает сайт my-calend.ru

В торжествах принимает участие обслуживающий персонал, дежурные бригады, диспетчеры, пожарная охрана, различные структуры министерства. К празднованию присоединяются студенты, преподаватели профильных учебных заведений и бывшие работники федерального министерства.

Праздник приурочен к принятию постановления Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря 1990 года.

Интересные факты

Ежегодно служащие МЧС спасают около 250 тысяч жизней.

Первая в России профессиональная команда пожарных была организована в Москве 24 июля 1803 года под руководством Александра I.

Гиляровский пишет, что в XIX веке руководство сдавало пожарных… в аренду, для работы статистами в театре. В книге «Москва и москвичи» он описывает как выглядело такое «совмещение ролей» в жизни. Далее цитата:

«В одно из воскресений у Рассказова идет «Хижина дяди Тома», а в саду Немецкого клуба — какая-то мелодрама с чертями.

У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные светло-золотистыми конями Сущевской части. А у Немецкого клуба — четверки пегих битюгов Тверской части.

Восемь часов. Собирается публика. Артисты одеты. Пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми: лица, шеи и руки вычернены, как сапоги.

Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из Немецкого клуба примчался верховой — и прямо к брандмейстеру Сущевской части Корыто, который, как начальство, в мундире и каске, сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал брандмейстеру Тверской части.

Выскочил Корыто — и к пожарным:

— Ребята! Сбор частей! Пожар на Никольской! Вали, кто в чем есть, живо!

И Тверская часть уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли.

Впереди мчится весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном пегом коне… А сзади — дроги с баграми, на дрогах — красные черти…

Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит: на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним — длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах… Черные дьяволы еще больше напугали народ… Грохот, пламя, дым…

На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде»

Всех причастных с праздником!

Фото с сайта cdn.fishki.net