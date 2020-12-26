26 декабря 2020, 16:50
Авиасообщение по линии Петрозаводск-Москва стало ежедневным
Дополнительные рейсы из Карелии выполняют воздушные суда авиакомпании S7 Airlines
С сегодняшнего дня авиасообщение между Петрозаводском и Москвой стало ежедневным, сообщает Минтранс Карелии.
Самолеты Embraer-170, принадлежащие авиакомпании S7 Airlines и рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут летать четырежды в неделю
Авиакомпания «Победа» также продолжает перевозки по тому же маршруту на своих воздушных судах Boeing-737.
Фото с сайта правительства Карелии