Авиасообщение по линии Петрозаводск-Москва стало ежедневным

С сегодняшнего дня авиасообщение между Петрозаводском и Москвой стало ежедневным, сообщает Минтранс Карелии.

Самолеты Embraer-170, принадлежащие авиакомпании S7 Airlines и рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут летать четырежды в неделю

Авиакомпания «Победа» также продолжает перевозки по тому же маршруту на своих воздушных судах Boeing-737.

Фото с сайта правительства Карелии