Скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк

В возрасте 98 лет из жизни ушел легендарный советский разведчик Джордж Блейк, сообщает ТВЦ со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

История жизни этого человека – готовый приключенческий роман. Он родился в Роттердаме, перебрался в Англию, служил в британской разведке, но по собственным убеждениям перешёл на сторону СССР. В течение 20 лет Блейк передавал в Союз данные о британских агентах и военных секретах Лондона.

После предательства, британский суд приговорил его к 42-м годам тюрьмы, но Блейку удалось бежать в Советский Союз. Он взял себе новые имя и фамилию – Георгий Бехтер - и под ними работал в Институте мировой экономики и международных отношений.

За выдающиеся заслуги в деле обеспечения госбезопасности нашей страны разведчика наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью полковника Бехтера/Блейка.

Фото с сайта tvc.ru