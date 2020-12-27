27 декабря 2020, 16:55
Дорожная машина съехала в кювет в Лахденпохском районе Карелии
ДТП произошло на дороге Лахденпохья-Сорола
Комплексная дорожная машина, именуемая в народе «посыпалкой» съехала в кювет на дороге соединяющей город Лахденпохья и поселок Сорола, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»
Как это произошло пока не ясно, в сообщении местные жители пишут, что это случилось при выполнении водителем своих прямых обязанностей по обслуживанию дороги.
Поселок Сорола, входящий в состав Мийнальского сельского поселения, находится в нескольких километрах к югу от райцентра.
Фото – скриншот видео из группы ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!