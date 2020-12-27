27 декабря 2020, 15:39
Девять пьяных водителей выявлены в Карелии всего за сутки
Госавтоинспекция республики осуществляет контроль трезвости водителей не только в больших городах
Сегодня около 13:00 часов, в деревне Савиново Пряжинского района Карелии, инспекторы ДПС ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем Toyota Camry 44-летнего водителя в состоянии опьянения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».
Теперь нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.
За минувшие сутки девять пьяных водителей отстранены от управления автомобилем в республике.
Фото из группы Госавтоинспекция Карелии