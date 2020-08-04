В колониях установят терминалы для видеосвязи заключенных с родными

Терминалы для видеосвязи осужденных с родственниками появятся в учреждениях УФСИН в Карелии.

Терминал представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Устройства установят в отдельных помещениях. По сообщению пресс-службы УФСИН по РК, современное техническое оснащение упростит контроль телефонных переговоров со стороны сотрудников.



Планируется, что со временем видеотерминалы будут функционировать во всех учреждениях УИС Карелии.



За первое полугодие 2020 года осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в исправительных колониях и СИЗО было осуществлено более 175 тысяч телефонных звонков.

Фото: УФСИН по РК