Модельная библиотека откроется в Сортавале. Как рассказал на своей странице в соцсети глава республики, новый формат предполагает не только ремонт и обновление дизайна, но и пополнение книжного фонда, появление новых цифровых библиотечных услуг.



Библиотека расположена в историческом здании. В помещении был выполнен ремонт, закуплена мебель, оргтехника, компьютерное оборудование, программное обеспечение, закуплено около трех тысяч изданий. На преобразования ушло 10 миллионов рублей, которые библиотека получила из федерального бюджета в рамках конкурса по нацпроекту «Культура».

По словам главы Карелии, первый этаж будет адаптирован для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Для презентаций и кинопоказов в лекционном зале установят проектор и экран.

Ранее модельная библиотека открылась в Янишполе в Кондопожском районе. Также в следующем году будут модернизированы еще две библиотеки - Коткозерская в Олонецком районе и в Вяртсиля. На преобразование каждая из них получит по пять миллионов рублей.

Фото: vk.com