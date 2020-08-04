Петрозаводские идеи воплотились в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле началось голосование за лучшую идею велопарковки и веломаршрута. Самые интересные обещают реализовать, а участники получат подарки, сообщает ИА «Все новости».

Конкурс придумали городской Центр развития туризма и тагильский велоклуб, чтобы улучшить велоинфраструктуру. Сейчас в Нижнем Тагиле её почти нет: велодорожек очень мало, а парковки можно пересчитать по пальцам.

Жители Нижнего Тагила предложили шесть маршрутов для прогулок на двухколёсном транспорте. И есть идеи, которые давно нужно было воплотить. Например, маршрут «Кукушка» вдоль утраченной узкоколейной железной дороги между Нижним Тагилом и Уральцем.

Ещё один маршрут – «7 паровозов». Начинается от Театральной площади, где установлены скульптуры Ефима и Мирона Черепановых, создававших первый российский паровоз. А заканчивается у музея, также посвящённого тагильским инженерам. Каждая остановка на карте этой велопрогулки так или иначе связана с историей железнодорожного дела.

Вариантов парковок для велосипедов намного больше, чем маршрутов. Среди 22 есть необычные и функциональные станции для двухколёсного транспорта. Например, ВелоПитСтоп, где можно не только оставить велик, но и быстро его отремонтировать.

Подобные станции нужно разместить как минимум в парках Нижнего Тагила, считает Иван Смагин, который признается, что подсмотрел идею в Петрозаводске.

Предлагают установить и бесплатную мойку для велосипедов. Такую можно смонтировать в парке Народный, где есть доступ к канализации. Устройство мойки простое – поручни для велосипеда и три шланга – всё это закрепляется на бетонной площадке со сливом.

Кажется, нужно внимательно следить за нижнетагильским велодвижением. Может быть и нам стоит, что-то творчески заимствовать?

