В кинотеатре покажут снятые в Карелии короткометражные фильмы

Два короткометражных фильма покажут в Петрозаводске (12+).

Жанр одной истории обозначен как комедия. Фильм с названием «Карма» снят по мотивам рассказа Чехова «Налим», указано в описании работы в сообществе «Кино Карелия». Киноистория повествует об офисном работнике, который ищет способ накормить семью.

Другая история развивает популярную тему апокалипсиса. В карельском варианте на Землю упадет метеорит и все живое погибнет. Картина получила название «Свиделись», в ней рассказывает про эко-активистку, которая отправится искать смысл жизни на другой конец России.

Фильмы покажут в кинотеатре «Премьер» 26 июня в 18:00. Чтобы попасть на премьерный показ, нужно записаться в ВК. © «Петрозаводск говорит»