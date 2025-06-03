Масштабный фестиваль «КиноЛещ» прошел в Петрозаводске

Петрозаводск принял у себя творческих ребят, влюбленных в кино, из Омска, Московской области, Тамбова, Красноярска и других городов России. Они все приехали в столицу Карелии для участия в фестивале «КиноЛещ».

Фестиваль проходил три дня. Организаторы поделили всех участников на профессионалов и любителей. Любители постигали азы в кинопрофессиях: киноактера, режиссера, оператора.

В 2025 году фестиваль получил более 150 заявок от участников. В финал вышли 10 работ в категории «профессионалы». Четыре из них взяли победные номинации. © «Петрозаводск говорит»