Православные верующие сегодня празднуют Собор карельских святых

Сегодня, 3 июня православные верующие Карелии и за ее пределами празднуют Собор карельских святых. В этот деньвспоминают духовных сподвижников нашего края.

В 2004 году праздник был определен на 3 июня — день, когда в 2000 году в Петрозаводске был освящен Патриархом Алексием II (Ридигером) главный храм Карелии, восстановленный кафедральный собор во имя св. благ. кн. Александра Невского. В освещении также принимал участие и архиепископ Тихвинский, а ныне митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

В Крестовоздвиженском и в Александро-Невском соборе митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил торжественные богослужения.

Постановлением Священного Синода по предложению митрополита Константина был утвержден Собор Карельских святых в новой редакции, который состоит теперь не из 33, а из почти ста имен подвижников. © «Петрозаводск говорит»