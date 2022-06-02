В кинотеатрах России начнут крутить сериалы

В российских кинотеатрах собираются показывать сериалы, сообщает газета «Ведомости». 9 июня в прокат выйдет комедийная антиутопия «Два холма» производства видеосервиса Start. Сериал вышел в конце апреля. По словам гендиректора компании Вадима Верещагина, на решение показать проект в кинозалах повлияла заинтересованность зрителей, а также комедийный жанр проекта. По мнению Верещагин, сегодня в кинотеатрах не хватает как раз качественного развлекательного контента.

По информации RT, о показе других успешных сериалов задумались и другие онлайн-кинотеатры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов считает, что показы сериалов в кинотеатрах будут интересны в больших городах, но в качестве временного решения.

Зарубежные поставщики контента для российских кинотеатров отменили прокат новых лент в России из-за ситуации на Украине. В связи с уходом зарубежных фильмов с российских экранов кинотеатры столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. (фото pexels.com, Tima Miroshnichenko)