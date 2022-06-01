Россиян предупредили об опасности ранних арбузов

Употребление ранних арбузов может привести к аллергии и отравлению. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова, слова специалиста приводит «Москва-24».

Врач предупредила, что, если полакомиться ранними арбузами в небольшом количестве, то организм справиться с токсинами. Другое дело - злоупотребление. Если переесть таких ягод, это может вызвать тошноту, рвоту, болевые ощущения в области желудка.

Ранние арбузы особенно опасны для маленьких детей и людей, подверженных аллергическим реакциям, добавила Круглова.

«Отравление у этих людей будет более выраженным. Им требуется меньшая доза для того, чтобы они получили это отравление», - уверена диетолог. Круглова рекомендует употреблять арбузы в сезон с конца августа по сентябрь, а если угоститься ранней ягодой сильно хочется, то лучше не превышать норму в 100-150 граммов. Фото: pixabay.com/Pexels