Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в четверг

2 июня на 45 минут остановится движение по федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения связано с разводкой Ладожского моста через Неву, расположенного на 40-м километре магистрали. Мост будут разводить с 15:00 до 15:45 для того, чтобы пропустить теплоход «Капитан Джуманов».

Разводка должна была произойти еще сегодня, но теплоход не успел подойти к этому месту. Фото: pixabay.com/pedrofigueras