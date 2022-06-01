Россиянам пообещали «медовое» лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, каким синоптики видят предстоящее лето. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, россиян ждет «медовое» лето с теплой безветренной погодой и умеренной влажностью. Оно станет компенсацией за холодную весну, средняя температура которой оказалась на 3 градуса ниже показателей метеостатистики.

По словам синоптика, на Русском Севере летом будет даже теплее обычного. Небольшое превышение средней температуры возможно также в Крыму, на Кубани и на Кавказе.

Для проведения отпуска синоптик посоветовал россиянам июль. В этот месяц ожидается наибольшее число солнечных дней.

«Такой долгосрочный прогноз - безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями - в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым"», - заключил Тишковец. Фото: pixabay.com/xusenru