Путин отправил в отставку бывшего главу МВД по Карелии Кукушкина

Владимир Путин отправил в отставку пять генералов полиции. Об этом сообщает РБК. Отметим, что это неподтвержденная информация - на официальных источниках подобный указ еще не опубликован.

Среди прочих, президент освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина. Ему в этом году исполнилось 64 года. С 2011 по 2016 год Кукушкин был министром внутренних дел по республике Карелия.

Источник издания объясняет увольнение Кукушкина с должности во Владимирской области обычной кадровой ротацией в министерстве внутренних дел. Фото «Петрозаводск говорит»