Врач назвал основные признаки злокачественных родинок

Дерматолог Екатерина Грекова рассказала о том, какие изменения родинки должны заставить человека обратиться к врачу. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Задуматься о потенциальном развитии злокачественных образований можно, если родинка имеет нечеткие, размытые границы, ассиметрию, неравномерную окраску. Быстрый рост родинки и кровоточивость - также явные признаки проблемы.

Также врач отметила, что признаком злокачественного образования может быть наличие одной родинки, сильно отличающейся от других.

«Большинство пациентов беспокоят выпуклые новообразования в виде узелков, но на самом деле, они, как правило, совершенно безобидны. Наибольшую опасность перерождения в злокачественное образования представляют собой именно пограничные плоские невусы (родинки), находящиеся в эпидермисе на поверхности кожи», - заключила Грекова. Фото: pixabay.com/Koleida