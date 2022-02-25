В Кемском районе с трудом продвигается расселение аварийного жилья

В Кемском районе благоустроенное жилье получили жильцы 153 квартир из 167 негодных для проживания. При этом аварийными с 2017 года признаны 227 домов. Это почти 1300 квартир, в которых проживает 2387 человек. Такие данные сегодня были приведены на онлайн-совещании в правительстве.

Критическое состояние аварийных домов подтверждается недавним обрушением стены здания на улице Октябрьской. Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что это серьезные показатели для района. Он дал распоряжение Минстрою, Минимущества совместно с муниципалитетом до конца года разработать дорожную карту по расселению.

Как отметила глава администрации района Светлана Долинина, трудности в этом вопросе заключаются в отсутствии вторичного жилья на рынке недвижимости.

Поэтому муниципальные власти обратились к республиканским с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве восьми новых многоквартирных домов. В Кеми уже выделено 15 участков под строительство, разработаны проекты планировки и межевания. Но прежде, чем начать строить, предварительно необходимо рассчитать нагрузку на коммунальные сети, чтобы в дальнейшем они могли ее выдержать. Документы необходимо подготовить также до конца года, отметил глава Минстроя Виктор Россыпнов. (фото pixabay.com, Antranias)