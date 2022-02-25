Новую переправу в Кемском районе начнут устанавливать в августе

Уровень производства в Кемском районе снизился на 20 процентов, не спешит развиваться фермерское хозяйство, туристический поток в стагнации. Такие данные привел сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

Эти неоптимистичные тенденции имеют объяснение. Так, например, индекс производства напрямую зависит от лесозаготовительного комплекса района, который не настолько развит в этом северном районе, как в южной части региона из-за отсутствия более бурной растительности и болот.

Чтобы дать толчок экономическим показателям, в районе необходимо развивать логистическую инфраструктуру, преобразовывать социальную сферу.