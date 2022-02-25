Новую переправу в Кемском районе начнут устанавливать в августе
Уровень производства в Кемском районе снизился на 20 процентов, не спешит развиваться фермерское хозяйство, туристический поток в стагнации. Такие данные привел сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.
Эти неоптимистичные тенденции имеют объяснение. Так, например, индекс производства напрямую зависит от лесозаготовительного комплекса района, который не настолько развит в этом северном районе, как в южной части региона из-за отсутствия более бурной растительности и болот.
Чтобы дать толчок экономическим показателям, в районе необходимо развивать логистическую инфраструктуру, преобразовывать социальную сферу.
- Для района главное – развитие дорожной сети, коммунального хозяйства, связи. Району выделено 40 млн рублей на ремонт подъездов к социальным учреждениям. И 50 миллионов – на устройство паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро, запланированное на август текущего года, - отметил Артур Парфенчиков. // Фото: правительство Карелии/Twitter