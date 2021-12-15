В Кеми и Рабочеостровске отключат холодную воду

Населенные пункты на севере Карелии продолжают терпеть коммунальное бедствие. В четверг в Кеми и Рабочеостровске с утра отключат воду. Точные сроки, когда вода вернется, не называются.

«16 декабря 2021 года с 9 часов 00 минут до окончания работ в связи с проведением плановых ремонтных работ МУП КЭСНА будет произведено отключение холодного водоснабжения в городе Кемь и п. Рабочеостровск»,

- сообщается в официальной группе районных властей.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров также продолжает рассказывать в своем аккаунте о ходе устранения аварий на сетях.

По словам чиновника, причиной низкого давления в домах по улице Вокзальной и прилегающих к ним является не прорыв на шоссе 1 Мая. Была обнаружена крупная утечка в колодце возле реки Пуэта. В четверг во время остановки станции (в планах с 9:00 до 14:00) для завершения работ по ликвидации аварии в районе Пролетарского проспекта, 50, откачают воду и найдут место повреждения. Людям по-прежнему будут подвозить воду.

Петров рассказал о еще одной проблеме. Оказалось, что к водопроводу невозможно подобраться из-за сараев и гаражей. По словам чиновника, такого в охранной зоне водопровода быть не должно. Собственников разыскивают, чтобы изъять и снести постройки, которые мешают работам по обслуживанию, ремонту и устранению аварий на водопроводе.

Петров с сожалением отметил, что водопровод в тех местах проложен так давно, что люди забыли, что там лежат трубы. Он попросил сообщать информацию о владельцах построек в отдел ЖКХ администрации или ЕДДС.

Напомним, авария на водопроводе в Кеми произошла еще в ноябре, устранить ее оперативно не получилось, жители почти полмесяца были без водоснабжения, а теперь жалуются на проблемы с напором. (фото на главной pixabay.com, Mikes-Photography, vk.com)