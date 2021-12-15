Инвестор из Турции собрался строить пятизвездочный отель в Карелии

Турецкий инвестор собрался построить в Карелии первый пятизвездочный отель. Участок под строительство нашли в Медвежьегорском районе недалеко от лыжного спуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя корпорации развития республики Марину Кувшинову. Инвестор представил эскизный проект. Его нужно привязать к конкретному участку.

Поскольку в Медвежьегорском районе в период Великой Отечественной войны проходила линия обороны, то строительство отеля потребует согласования с управлением по охране объектов культурного наследия республики.

Инвестор отмечает, что предложенный участок удобен с точки зрения логистики. Медвежьегорск находится недалеко от аэропорта Петрозаводск, из города можно доехать до Кижи и беломорских петроглифов.

Инвестор строил отели в Грузии и Турции. В карельский туркомплекс он планирует вложить более 1,5 млрд рублей и создать 215 новых рабочих мест. (фото pixabay.com, TesaPhotography)