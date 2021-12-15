Вирусолог Чумаков заявил об искусственном происхождении штамма омикрон

Штамм коронавируса омикрон, который с огромной скоростью распространяется по всему миру, возможно, создан искусственно. Об этом на «Радио России» заявил вирусолог Петр Чумаков.

Членкор РАН и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии считает, что эту версию COVID-19 намеренно создали «суперослабленной». Он отметил, что в омикроне собрали все мутации, которые есть в предшествующих штаммах.

При этом там есть и «вставочка из трех аминокислот, которая вряд ли могла появиться при естественном происхождении.