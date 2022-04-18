В Кеми и поселке Рабочеостровск отключат холодную воду

В администрации города Кемь предупреждают местных жителей о том, что во вторник, 19 апреля, с 9:00 будет отключено холодное водоснабжение. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях в районе д. 39 по пр. Пролетарский.

Также ограничения коснуться п. Рабочеостровск, отметили в мэрии.

Подключение холодной воды проведут после окончания работ. Фото: pixabay.