В карельской столице пройдет патриотическая акция

В патриотическом мероприятии, которое начнется 26 апреля в 11:00 у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы», примут участие командиры и бойцы поисковых объединений, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, органов власти, руководители школьных музеев и клубов военно-исторической реконструкции.

«Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

«В 12:00 состоится конференция координационного совета поисковых объединений (улица Энгельса, 4)», — сообщает «Республиканский центр патриотического воспитания».

В год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества «Вахта памяти» наполнена особым смыслом. Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к акции (0+). © «Петрозаводск говорит»