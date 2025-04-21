Электрогазосварщику в Карелии предлагают зарплату около 200 тысяч

Участником проекта «От первого лица» стала заместитель начальника Управления труда и занятости Карелии Наталья Кушнерова. Она рассказала о рынке труда, уровне безработицы, травматизме на производстве и о том, где в нашей республике нужно работать, чтобы получать большую зарплату.

По словам специалиста Управления труда и занятости, уровень безработицы в Карелии снижается. Сейчас в центре трудоустройства стоит на учете порядка 1600 человек, которые ищут работу. Вместе с тем в республике наблюдается кадровый голод. Даже в правительстве не хватает специалистов.

Предприятия Карелии предлагают 5800 вакансий. По прежнему в республике обучают и переобучают специалистов в рамках государственной программы абсолютно бесплатно. И одним из самых популярных видов трудоустройства остается свое дело.

Людям помогают открыть бизнес в разных сферах. Чаще всего, говорят в Управлении труда и занятости, это сфера красоты и здоровья. Но есть в республике и такие предприятия, которые задерживают заработную плату. Как рассказала Наталья Кушнерова, это фирмы-банкроты. Сейчас по ним проводятся специальные процедуры, в том числе реализация имущества и оборудования, чтобы погасить долги перед бывшими сотрудниками.

Травм на производстве в 2024 году стало меньше, чем в 2023 году. Причины травматизма разные - это нарушение правил безопасности как работниками, так и со стороны работодателей. В 2024 году юридические лица за такие нарушения заплатили штрафов на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.

Что касается летнего трудоустройства подростков, то для них будет предоставлено более 1200 вакансий. Как отметила специалист, несовершеннолетние могут работать с 14 лет. Вакансии можно получить даже в своей школе, где на летнее время можно устроиться работать на приусадебном участке, уборщиком помещения, курьером. Дети работают неполный рабочий день, заработную плату получают согласно отработанным часам и со всеми районными коэффициентами. Но если будут очень хорошо работать, то вполне могут получать и премии.

И теперь самое главное: где же в Карелии платят большие зарплаты?! Если средняя по республике составляет 73 тысячи рублей. Как пояснила Наталья Кушнерова, эта цифра чисто статистическая и высчитывается по специальной формуле. И это совершенно не показатель того, что большинство жителей зарабатывают именно столько.

А самые выгодные зарплаты - на севере республики, где выше районный коэффициент. Например, в Костомукше, на одном из предприятий электрогазосварщику предлагают заработную плату порядка 200 тысяч рублей, экскаваторщику около 120 тысяч. Вот и подумайте, куда идти учиться и не поехать ли развивать карельскую Арктику. © «Петрозаводск говорит»