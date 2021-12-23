В Карельской филармонии продолжает работать Новогодняя ярмарка

20 декабря в Карельской филармонии открылась Новогодняя ярмарка билетов, которая продолжит свою работу до 30 декабря. Целый ряд приятных сюрпризов ждет петрозаводских меломанов. Это - уникальная винтажная открытка в подарок при покупке билетов в кассе, или получение купона на 100 рублей, если ваша покупка составила 1000 рублей и больше. Причем, сторублевый бонус начисляется на каждую 1000 рублей.

А скидки на билеты на концерты и абонементы приятно порадуют:

- 15% на новогодние концерты за столиками в декабре и январе (места на балконе);

- 15% на вечерние концерты 2022 года (в афише с 13 января);

- 20% на абонементы второй половины сезона (для взрослых и детей с двух лет)

- 10% на новогодние концерты за столиками в январе (места в партере).

Вот о январских новогодних концертах за столиками чуть подробнее, ведь так уж у нас принято: пока не отметим Старый Новый год - праздники не закончились. А как приятно выбраться из дома и встретиться с близкими и друзьями в приятной атмосфере музыкального вечера.

5 января новогоднее настроение продолжит санкт-петербургская группа «Добраночь» с программой "Кабаре "Одесса", в которой прозвучат песни Леонида Утесова, довоенная эстрада, городской романс, еврейский фольклор. Кстати, в исполнении именно этой музыки фолк-группе «Добраночь» нет равных.

6 января - знаменитый квартет "Exprompt" представит программу "Рождественский экспромт". Это будет праздник в кругу друзей с прекрасным зимним музыкальным калейдоскопом: русская классическая музыка, цыганские романсы и рождественские мелодии со всего мира.

7 января череду вечеров за столиками продолжит Струнный квартет "Resonance" с музыкой из кинофильмов, рождественскими песнями и популярной классической музыкой. В программе «Однажды в Рождество» также примут участие солисты филармонии.

"Новогодний джаз", так полюбившийся петрозаводчанам, представят 8 января итальянская вокалистка Даниэла Фанелли и Квартет Константина Хазановича с хитами из репертуара Челентано, Рамазотти, Далиды, Конте и др.

И завершится все 9 января "Новогодней фиестой": эстрадная музыка, хиты кино, популярные джазовые стандарты, мюзеты. Атмосферу праздника создадут для вас Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и ансамбль музыкантов (рояль, гитара, бас-гитара, скрипка и перкуссия). С таким составом точно не заскучаешь! Артисты обещают зарядить вас позитивом и энергией, чтобы вы вошли в рабочий режим бодрыми и счастливыми.

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