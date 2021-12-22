Магазин отличных цен "Хозмаркет" проводит новогодний розыгрыш

«Хозмаркет» - универсальный магазин, в котором можно найти широчайший ассортимент непродовольственных товаров - от посуды и постельного белья до инструментов и спецодежды. Многие петрозаводчане уже хорошо знакомы с этим магазином и являются его постоянными покупателями. И для удобства горожан осенью этого года филиал магазина открылся и на Древлянке.

Чем же примечательны эти магазины? Во-первых, по-настоящему народными и демократичными ценами, являющимися одними из самых низких в городе. Во-вторых, в этом магазине можно найти практически что угодно. Делаете ремонт? Для вас представлен большой выбор качественного ручного и электроинструмента, сантехники, крепежей, лакокрасочной продукции и многих других полезных мелочей.

Для автомобилистов представлен широкий ряд авто-товаров и аксессуаров для автомобиля, которые очень пригодятся вам в дороге. А если вам по нраву активный отдых, то все необходимое вы также сможете найти в этом магазине: разнообразные товары для туризма, охоты, рыбалки и путешествий. Также в ассортименте присутствует повседневная одежда и спецодежда, так что вам не придется ездить по всему городу, чтобы экипироваться для короткого или, наоборот, длительного путешествия.

Про прекрасную половину человечества магазин тоже не забывает. Чтобы сделать ваш дом по-настоящему красивым и уютным, «Хозмаркет» предлагает огромный ассортимент интерьерных аксессуаров для дома и ванной комнаты, хозяйственных товаров, посуды, бытовой техники, постельного белья и товаров для ваших любимых питомцев.

А если вы любите рукоделие или занимаетесь декоративно-прикладным творчеством, то большой выбор пряжи и товаров для кройки и шитья, а также принадлежностей для лепки и рисования не оставит вас равнодушными.

Если в вашей семье есть дети, то и для них в «Хозмаркете» найдется много приятных и полезных вещей: широкий выбор канцелярских товаров, рюкзаков и школьных принадлежностей; мягкие игрушки, настольные игры и прочие товары для детей, которые не оставят равнодушным вашего ребенка.

Для дачников и любителей растениеводства в магазине предусмотрен широкий спектр товаров для садоводства, от семян до специального инвентаря для ухода за растениями. И, конечно же, множество необходимых в быту мелочей, таких как мобильные аксессуары, сумки, часы, бытовая химия, косметика, средства личной гигиены, замки и прочие незначительные, но очень полезные предметы обихода вы также сможете найти в "Хозмаркете".

И все это по умопомрачительно низким ценам!

Перед новогодними праздниками магазин «Хозмаркет» специально для своих покупателей проводит розыгрыш призов!

При каждой покупке от 1500 рублей вам выдадут купон на участие в розыгрыше суперприза — телевизора! —и других полезных в хозяйстве товаров.

Розыгрыш состоится 30 декабря в 17:00 в магазине «Хозмаркет» на улице Древлянка, 15а.

Коллектив магазинов «Хозмаркет» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством и приглашает за покупками по адресам: ул. Горького, 25 и ул. Древлянка, 15а.

На правах рекламы.Подробности об организаторе, правилах проведения розыгрыша, порядке получения призов можно узнать в магазинах «Хозмаркет».