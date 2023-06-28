В карельском поселке ежегодно проводят сельский праздник Пушкина

«Он победил и время, и пространство», - сказала о Пушкине Анна Ахматова и оказалась права. Уже более 60 лет из года в год в июньские дни жители поселка Ляскеля Питкярантского района идут с цветами к памятнику А.С. Пушкину, чтобы отдать дань уважения, признания и любви создателю современного русского языка, человеку, ставшему величайшей гордостью нашего народа, солнцем русской поэзии.

И каждый раз гости не скрывают удивления: откуда в маленьком поселке памятник поэту, ведь многие крупные города не могут этим похвастаться? Кстати, в Карелии есть еще только два памятника Пушкину – в Петрозаводске и Кеми.

Праздник стал традиционным и любимым. И как всегда, здесь звучат стихи. Один за другим чтецы декламируют творения великого поэта, а одновременно участники праздника, жители поселка, люди разных возрастов, тоже читают вполголоса эти стихи. Ведь они их учили в школе, еще помнят и любят. Получилось коллективное чтение.

Особо радует, что с каждым годом к памятнику приходит все больше школьников и подростков. Очень мило смотрелась прогуливающаяся пара, в образе Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Гончаровой, картинка, позволяющая нам на мгновение перенестись во времена поэта.

После викторины, в которой активное участие принимают участники праздника, народ перемещается в парк, где праздник продолжается и в стихах, и в романсах, и в народных играх на тему пушкинских поэм, стихов, сказок. Здесь каждый может найти пространство и действие по душе. Ведь главная героиня этого праздника – поэзия великого Пушкина.

Как обычно, праздник стал ярким, веселым, незабываемым. Звучали поздравления. Гость и один из организаторов праздника Андрей Мазуровский, сам большой знаток и любитель поэзии, поздравил жителей, выразил свое восхищение этой великолепной традицией и пожелал, чтобы в нашей жизни всегда оставалось место прекрасному и настоящему. Не остались в долгу и жители поселка, они поздравили Андрея Афанасьевича с юбилеем и вручили ему большую корзину, наполненную поделками, сделанными своими руками.

Ну а вечер завершился тоже традиционным выступлением завоевавшей любовь и признательность жителей поселка музыкальной группы «ДНК-медиа», которую по просьбам поклонников привез с собой на праздник Андрей Афанасьевич. Ребята выступили ярко и зажигательно, заразив своей энергией всех участников.